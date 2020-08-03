Луческу заморозил трансфер Моро в Динамо

"Киевское Динамо действительно интересовалось Николой Моро из загребского Динамо. Киевляне были близки к тому, чтобы вступить в серьезные переговоры, но цена 15 млн евро, которую выставили хорваты, сейчас просто нереально для нашего футбола.

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Луческу сейчас все это приостановил, сказал, что есть время до октября, когда закроется трансферное окно. И до сих пор, как сказал румын, у клуба будет время, чтобы подобрать футболистов на нужные позиции", – рассказал журналист в программе Цыганык Live. Источники Футбол 24 также подтверждают эту информацию.

В сезоне-2019/20 Никола провел в составе загребского Динамо 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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