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Луческу заморозил трансфер Моро в Динамо

20:07 - Читати українською
Луческу заморозил трансфер Моро в Динамо
Никола Моро / Фото Goal

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно громкого трансфера Динамо.

"Киевское Динамо действительно интересовалось Николой Моро из загребского Динамо. Киевляне были близки к тому, чтобы вступить в серьезные переговоры, но цена 15 млн евро, которую выставили хорваты, сейчас просто нереально для нашего футбола.

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Луческу сейчас все это приостановил, сказал, что есть время до октября, когда закроется трансферное окно. И до сих пор, как сказал румын, у клуба будет время, чтобы подобрать футболистов на нужные позиции", – рассказал журналист в программе Цыганык Live. Источники Футбол 24 также подтверждают эту информацию.

В сезоне-2019/20 Никола провел в составе загребского Динамо 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Никола Никола Моро Динамо Загреб Динамо Загреб
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