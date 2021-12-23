Нападающий Труа Жерсон Родригес еще не знает, где будет играть в новом году.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу не видит места в своей команде для Жерсона Родригеса, сообщает Meta-ratings.

Жерсон Родригес близок к возвращению в Динамо – Труа готов распрощаться со скандальным нападающим

Руководство Труа хочет досрочно разорвать арендный договор люксембургского форварда и вернуть его в лагерь "бело-синих". При таком сценарии Динамо будет вынуждено искать новую команду для скандального нападающего.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Жерсон провел 9 матчей, в которых отличился голом. По информации французской прессы, у наставника Труа есть претензии к Родригесу и оставляет его вне заявки уже 5 матчей подряд.

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