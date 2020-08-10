Луческу готов отпустить игроков Динамо в сборную Украины, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык заверил, что Динамо без проблем отпустит своих футболистов в лагерь национальной сборной Украины.

Напомним, недавно президент Динамо заявил, что Андрей Шевченко должен согласовывать со столичным клубом вызов игроков "бело-синих" в национальную команду. В противном случае Игорь Суркис готов не отпускать футболистов Динамо в главную команду страны.

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"Насколько мне известно, буквально на днях Андрей Шевченко пообщался с Мирчей Луческу. Наставник Шахтера заверил, что он отпустит всех вызванных футболистов в национальную команду для подготовки к матчам Лиги наций, с этим нет никаких проблем.

Матчи сборной – вершина карьеры, главный момент для каждого футболиста. В этом никаких проблем нет, Луческу готов всегда отпускать игроков Динамо в сборную. Сейчас главная задача команды Шевченко – подготовиться к Евро-2021. В Лиге наций важнейшими матчами будет противостояние со Швейцарией, которая является нашим главным конкурентом за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Как Шахтер, так и Динамо готовы дать своим игрокам возможность подготовиться к Лиге наций", – рассказал Цыганик в эфире Цыганык Live.

Напомним, поединок первого тура Лиги наций Украина – Швейцария запланирован на 3 сентября во Львове. Также соперниками "сине-желтых" станут Испания и Германия.

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