Главного тренера киевского Динамо Мирчу Луческу в очередной раз увековечили на родине.

Компания Romfilatelia, которая занимается выпуском почтовых марок на территории Румынии, решила посвятить одну из своих работ 75-летнему наставнику киевского Динамо Мирчи Луческу.

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Тренер киевлян, воспользовавшись паузой, вызванной матчами национальных сборных, прилетел на родину и лично принял участие в презентации. К слову, марка вышла в свет в серии "Румыны, которыми мы гордимся".

"Это необычная инициатива. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Что же касается марки... Не помню, когда я последний раз писал письма. Однако, раньше я почти ежедневно присылал жене открытки из тренировочного лагеря", – цитирует Луческу издание Gsp.ro.

Напомним, Мистер по случаю триумфа Шахтера в последнем розыгрыше Кубка УЕФА в 2009 году стал кавалером национального ордена Звезды Румынии.

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