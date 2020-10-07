Динамо активно интересовалось атакующим полузащитником румынского Стяуа Деннисом Маном, на которого положили глаз и другие клубы Европы. Впрочем, все попытки киевлян и Мирчи Луческу не помогли завершить трансфер.

Румынский агент Анамария Продан рассказала некоторые подробности относительно желания Мирчи Луческу усилить состав Динамо. По ее словам, киевский клуб хотел подписать Денниса Мана – 22-летнего атакующего хава Стяуа и сборной Румынии, которого считают едва ли не главным талантом местного футбола. За ним уже следят клубы из нескольких чемпионатов Европы – в частности, Фейеноорд, Норвич, Монако, а также представители России.

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Президент Стяуа Джиджи Бекали стремится получить за своего лидера 15 млн евро. В Бухаресте осознают, что сезон 2020/21 является последним для Мана в клубе. Вингер мог уйти еще в прошлое трансферное окно, так как Мирча Луческу очень хотел видеть своего соотечественника в Динамо. Впрочем, цена, которую установил румынский клуб, не оставила киевлянам шансов – переговоры провалились. Кстати, в конце 2019-го вингером интересовался Шахтер.

"Да, мы общались по поводу возможного перехода Мана в киевское Динамо. Мы говорили о том, чтобы отвезти его туда. Но этого не произошло. Не знаю, понадобится ли он киевлянам снова следующим летом", – сказала Продан в интервью GSP.ro.

Заметим, что у Мана довольно приличная статистика – 8 голов и 5 ассистов в 7-ми матчах текущего сезона. Также в его активе 1 гола в 4-х матчах за национальную сборную. Контракт румына с Стяуа рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро. Деннис Ман выступает на позиции правого вингера (в Динамо здесь играют Цыганков и Цитаишвили), но может сыграть и на позиции центрального атакующего полузащитника.

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По словам агента, Луческу еще и посодействовал тому, что Динамо на ровном месте получило забивного игрока, на которого не очень и рассчитывало. Именно румынский тренер настоял на том, чтобы Жерсон Родригес остался в Киеве, хотя его уход казался неизбежным. Уже после прихода Мирчи у люксембуржца был вариант с клубом Аль-Вахда, который представляет ОАЭ.

"Сейчас у Луческу есть лишь несколько игроков в атаке. Более того, Жерсон был очень близок к переходу в Аль-Вахду, однако тренер убедил его остаться. Теперь он забивает за Динамо (3 гола в 7 матчах сезона – прим. "Футбол 24"), – заявила Продан.

Отметим, что в первое трансферное окно Луческу Динамо подписало трех новичков для первой команды – Владимира Костевича, Клейтона и Тудора Бэлуцэ. 75-летний румын уже выполнил одну из главных задач на сезон, выведя киевлян в групповой турнир Лиги чемпионов.

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