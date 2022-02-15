"Луческу спрашивал Цыганкова, будет ли он исполнять штрафной. Витя пробил и забил очень хороший гол. После этого его заменили. Как я уже сказал, впереди у нас еще 10 дней подготовки, и мы будем еще больше внимания уделять стандартам. У нас много игроков, которые могут их исполнять и мы можем использовать эти сильные стороны в чемпионате.

Мистер хочет, чтобы все игроки были в тонусе. Чтобы при травмах или болезнях в команде каждый был готов в любой момент выйти на поле. Сегодня Попов вернулся на поле после травм, вышел на пять минут. Сыграли молодые футболисты, в том числе из команды U-19, которые выступали в Юношеской лиге УЕФА.

Их готовность тоже важна для нас, есть моменты, которые нужно улучшать. Так что Луческу требует много матчей. Тренировка – это одна, а игра – совсем другое", – сказал Вукоевич для сайта киевлян.

Следующий спарринг динамовцы проведут против латвийской Вальмиеры 17 февраля.

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