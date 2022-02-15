"Луческу питав у Циганкова, чи виконуватиме він штрафний. Вітя пробив і забив дуже гарний гол. Після цього його замінили. Як я вже сказав, попереду у нас ще 10 днів підготовки, і ми будемо ще більше уваги приділяти стандартам. У нас багато гравців, які можуть їх виконувати, і ми можемо використати ці сильні сторони у чемпіонаті.

Містер хоче, щоб усі гравці були в тонусі. Щоб у разі травм чи хвороб у команді кожен був готовий у будь-який момент вийти на поле. Сьогодні Попов повернувся на поле після травм, вийшов на п’ять хвилин. Зіграли молоді футболісти, зокрема з команди U-19, яка виступає в Юнацькій лізі УЄФА.

Їхня готовність теж важлива для нас, є моменти, які потрібно покращувати. Тож Луческу вимагає багато матчів. Тренування – це одне, а гра – зовсім інше", – сказав Вукоєвич для сайту киян.

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