Луческу согласился возглавить Динамо – стороны согласовали финансовые детали, – СМИ

Киевский гранд уже договорился с 74-летним специалистом по условиям контракта, утверждает Meta-ratings.

Трабзонспор также хочет пригласить Луческу на пост главного тренера

Встреча Луческу с представителями Динамо состоялась в Пуще-Водице. После недолгих раздумий румын согласился на все условия контракта, который официально будет подписан в ближайшее время. Никаких подробностей соглашения источник не предоставляет.

Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции, из которой его уволили в феврале 2019 года. В списке его бывших клубов есть Интер, Галатасарай, Бешикташ, Зенит и Шахтер, которому Мистер отдал 12 лет карьеры.

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