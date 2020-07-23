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Луческу согласился возглавить Динамо – стороны согласовали финансовые детали, – СМИ

23 июля 12:41 - Читати українською
Луческу согласился возглавить Динамо – стороны согласовали финансовые детали, – СМИ
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Динамо находится в шаге от назначения Мирчи Луческу новым главным тренером.

Киевский гранд уже договорился с 74-летним специалистом по условиям контракта, утверждает Meta-ratings.

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Встреча Луческу с представителями Динамо состоялась в Пуще-Водице. После недолгих раздумий румын согласился на все условия контракта, который официально будет подписан в ближайшее время. Никаких подробностей соглашения источник не предоставляет.

Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции, из которой его уволили в феврале 2019 года. В списке его бывших клубов есть Интер, Галатасарай, Бешикташ, Зенит и Шахтер, которому Мистер отдал 12 лет карьеры.

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