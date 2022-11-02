"У меня было несколько предложений: одно из них в Польше, одно в Бельгии и одно из Кипра. Для меня как молодого футболиста определяющим стало то, что здесь мне пообещали игровую практику почти во всех матчах сезона.

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Я разговаривал с Луческу в конце тренировочного сбора в Швейцарии. Он порекомендовал мне уйти в аренду и сказал, что мне нужно набираться игровой практики и опыта. Потому что мне нет смысла сейчас сидеть на скамейке запасных, а нужно играть. Только так я смогу вырасти в хорошего игрока. Я его послушал и всегда буду прислушиваться к его советам", – пообещал 21-летний Беловар в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, аренда молодого защитника рассчитана до следующего лета. Пока Биловар отыграл за АЕЛ 7 матчей и не отличался результативными действиями.

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