"Луческу сказал, что мне нет смысла сидеть на скамье запасных": воспитанник Динамо имел сразу 3 варианта в Европе
Защитник Динамо Кристиан Биловар вспомнил, как в августе присоединился к кипрскому АЕЛу на правах аренды.
"У меня было несколько предложений: одно из них в Польше, одно в Бельгии и одно из Кипра. Для меня как молодого футболиста определяющим стало то, что здесь мне пообещали игровую практику почти во всех матчах сезона.
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Я разговаривал с Луческу в конце тренировочного сбора в Швейцарии. Он порекомендовал мне уйти в аренду и сказал, что мне нужно набираться игровой практики и опыта. Потому что мне нет смысла сейчас сидеть на скамейке запасных, а нужно играть. Только так я смогу вырасти в хорошего игрока. Я его послушал и всегда буду прислушиваться к его советам", – пообещал 21-летний Беловар в интервью пресс-службе Динамо.
Напомним, аренда молодого защитника рассчитана до следующего лета. Пока Биловар отыграл за АЕЛ 7 матчей и не отличался результативными действиями.