"У мене було кілька пропозицій: одна з них у Польщі, одна в Бельгії та одна з Кіпру. Для мене, як молодого футболіста, визначальним стало те, що тут мені пообіцяли ігрову практику майже в усіх матчах сезону.

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Я розмовляв з Луческу наприкінці тренувального збору у Швейцарії. Він порекомендував мені піти в оренду і сказав, що мені потрібно набиратися ігрової практики та досвіду. Тому що мені немає сенсу зараз сидіти на лаві запасних, а потрібно грати. Тільки так я зможу вирости у хорошого гравця. Я його послухав і завжди буду дослуховуватися до його порад", – пообіцяв 21-річний Біловар в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Нагадаємо, оренда молодого захисника розрахована до наступного літа. Наразі Біловар відіграв за АЕЛ 7 матчів та не відзначався результативними діями.

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