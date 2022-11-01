"Разговоры о переходе в Динамо? Он бы не отказался": экс-звезда АПЛ следит за матчами киевлян
Нападающий Кевин Миральяс, играющий сейчас за кипрский АЕЛ, интересуется выступлениями команды Мирчи Луческу.
Об этом рассказал Кристиан Биловар – защитник Динамо, тоже играющий в АЕЛе на правах годовой аренды.
"Я много с ним общаюсь, это опытный игрок. Когда я только приехал, он и Нико Миличану мне очень помогли в адаптации. Всегда спрашивали, какая ситуация в Украине, как у меня с жильем, все ли у меня хорошо.
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Несмотря на свой статус когда-то главной звезды сборной Бельгии, сейчас он очень много матчей Динамо Киев смотрит. Следит, интересовался, что это за команда, мы вспоминали, как Динамо обыграло Эвертон (5:2), а он на тот матч не поехал. Ему тогда сказали: "Ты можешь не ехать, готовься к следующим матчам, мы там без тебя обойдемся".
Сейчас он смотрит за матчами Динамо. Не могу сказать, смотрит ли он каждую игру, но я знаю, что следит. Мы даже вместе смотрели игру Динамо с Рухом в YouTube.
Спрашивал ли его о переходе в Динамо? До этого мы не доходили. Думаю, что он открытый человек. Если бы Динамо хотело с ним поговорить, как минимум, он бы не отказался", – рассказал Биловар в эфире YouTube-канала Динамо.
Ранее 35-летний Миральяс выступал за Эвертон, Лилль, Олимпиакос, Фиорентину и другие клубы. Сыграл 60 матчей за сборную Бельгии (10 голов). Летом перешел в АЕЛ, цвет которого на правах аренды из Динамо защищает и Кристиан Биловар. В активе 21-летнего украинца 7 поединков.
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