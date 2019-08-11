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Луческу: Шахтер имеет тот же стиль, что и под моим руководством

22:05 51 Читати українською
Луческу: Шахтер имеет тот же стиль, что и под моим руководством
Мирча Луческу / сайт телеканала Футбол

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал о впечатлениях от игры "горняков" в матче против Динамо (2:1).

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Хотел посмотреть матч Динамо – Шахтер, уже очень давно не присутствовал на встречах УПЛ. Считаю, что противостояние Шахтера и Динамо – лучшее, что я мог здесь увидеть.

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Понимаю, что мало что изменилось с точки зрения игры, все тот же качественный футбол. Матч понравился, так же как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те 12 лет в Украине.

Увидел практически свою команду. Плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень.

На данный момент в Европе только Шахтер и Манчестер Сити выделяются такой игрой. И никто больше. Мне это нравится. Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а, скорее, в исполнительском мастерстве", – поделился Луческу в комментарии клубном YouTube-канала Шахтера.

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Мирча Луческу Мирча Луческу Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити
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