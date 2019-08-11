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Луческу: Шахтар має той самий стиль, що й під моїм керівництвом

22:03 355 Читать на русском
Луческу: Шахтар має той самий стиль, що й під моїм керівництвом
Мірча Луческу / сайт телеканалу Футбол

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів про враження від гри "гірників" у матчі проти Динамо (2:1).

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Хотів подивитися матч Динамо – Шахтар, вже дуже давно не був присутній на зустрічах УПЛ. Вважаю, що протистояння Шахтаря та Динамо – найкраще, що я міг тут побачити.

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Розумію, що мало що змінилося з точки зору гри, все той же якісний футбол. Матч сподобався, так само як і атмосфера. Коли був удома, згадував ті 12 років в Україні.

Побачив практично свою команду. Плюс кілька новачків, включаючи Соломона. Все це відображає спадкоємність, продовження нашої справи. Ми створили дуже видовищний стиль, президент вибудував систему, яка тримає високий рівень.

В цілому нічого не змінилося, той же стиль. На даний момент в Європі тільки Шахтар і Манчестер Сіті виділяються такою грою. І ніхто більше. Мені це подобається. Питання не в кількості бразильських футболістів, а, скоріше, у виконавській майстерності", – поділився Луческу в коментарі клубному YouTube-каналу Шахтаря.

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Мірча Луческу Мірча Луческу Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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