"Моя трофейная серия прервалась на 3 года назад, ведь последний я выиграл с Зенитом – Суперкубок России. После этого, думаю, я сделал ошибку, возглавив сборную Турции. Мне нужно было оставаться на клубном уровне.

Луческу признан лучшим тренером 22-го тура УПЛ

Завершить карьеру в конце сезона? Нет, нет такого намерения. Поэтому я и продолжил работать, чтобы иметь возможность чувствовать все это снова", – сказал Луческу в комментарии Telekom Sport.

Напомним, 75-летний специалист возглавил Динамо прошлым летом. Луческу уже успел завоевать с киевлянами Суперкубок Украины и находится в шаге от чемпионского титула. Также столичная команда продолжает борьбу в национальном Кубке, в полуфинале которого сыграет против Агробизнеса.

Луческу не помітив тактичної періодизації Каштру і жорстко відповів Палкіну: розбір Класичного не без моралі