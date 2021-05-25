"Мирча Луческу сделал то, что он лучше всего умеет. Превратил коллектив с молодыми игроками на очень конкурентоспособную команду, которой удается выигрывать титулы у Шахтера.

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Донецкий клуб, с точки зрения стоимости, имел преимущество. Мирча Луческу делает то, что умеет лучше всего – превращает команды", – сказал Рац для Digi Sport.

Напомним, в своем дебютном сезоне у руля Динамо румынский специалист оформил "золотой дубль", триумфировав в УПЛ и Кубке Украины.

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