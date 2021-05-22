"Мои отношения с Луческу? Логично, что мои воспоминания о нем не самые позитивные. Он был тренером, когда я пришел в команду, и эта фаза моей карьеры не удалась.

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Я не получал шансов. Возможно, я не был опытным и зрелым футболистом, но, откровенно говоря, и проявить себя не мог. Конечно, кое-чему я за это время у Луческу научился. Не могу сказать, что этот опыт полностью отрицательный, но скажем так, работал я вхолостую", – сказал Патрик в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Алан Патрик присоединился к Шахтеру в июле 2011 года, однако не смог сразу зарекомендовать себя в донецком клубе и трижды отправлялся в аренду – в Интернасьонал, Палмейрас и Фламенго.

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