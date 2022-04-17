"Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он еще что-нибудь будет рассказывать. Так нельзя, это уже переходит все границы! Для нас главное, чтобы сборная Украины поехала в Катар, и для этого нужно сделать все. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

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Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят уехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать – мы сами поедем".

Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят уехать на чемпионат мира", – отметил Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, ранее Игорь Суркис подтвердил, что Динамо не собирается отпускать игроков в расположение сборной Украины. Такое решение будто бы инициатива Мирчи Луческу – румын считает, что так футболисты лучше подготовятся к поединку против Шотландии, который состоится 1 июня.

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