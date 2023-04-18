По мнению румынской прессы, сезон 2022/23 станет последним для Мирчи Луческу в Динамо. Местные СМИ прогнозируют уход 77-летнего тренера, который, как выяснилось, испытывает проблемы со здоровьем.

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"Луческу надоело жить в разъездах. Через несколько месяцев он пожмет руку Суркису и уедет из Киева, чтобы навсегда вернуться домой. Ему будет 78 лет, более 65 из них он провел в футболе. Это не могло не оставить отпечатка на его здоровье. Луческу – это фантастическая коллекция опыта, чувств и гениальности.

Но не думайте, что Луческу уйдет на пенсию. Ни в коем случае. Отдых – это запрещенное слово в его словаре", – пишет Gsp.ro.

По мнению автора издания, Мирча Луческу может трудоустроиться в бухарестском Рапиде, который возглавляет знаменитый Адриан Муту. Нынешнему тренеру Динамо прогнозируют должность директора Рапида.

"Дуэт Луческу-Муту может вывести клуб на новый уровень. Луческу любит футбол и стремится, чтобы его лелеяли дома. Он больше не хочет и не может оставаться на поле каждый день, среди игроков, но работа советника в тандеме с молодым тренером идеально подошла бы ему ", – считают в GSP.

Луческу возглавил Динамо летом 2020-го и в первом же сезоне выиграл с командой все внутренние трофеи. В текущей кампании киевляне занимают всего 4 место УПЛ. Контракт Луческу рассчитан до лета 2024 года.

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