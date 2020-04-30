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Луческу розкрив секрет успіху Шахтаря під своїм керівництвом – було спільне рішення з Ахметовим

30 квітня 20:08 991 Читать на русском
Луческу розкрив секрет успіху Шахтаря під своїм керівництвом – було спільне рішення з Ахметовим
Мірча Луческу та президент Шахтаря Рінат Ахметов / Фото Шахтар

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу пригадав проведений час у донецькому клубі.

"Жив у Донецьку 10 років, це був неймовірний період. Ми показували чудову гру. Разом з президентом ми вирішили будувати команду на таланті бразильських гравців, в першу чергу півзахисників і форвардів.

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Вони приходили в команду, коли їм було по 18-19 років, а йшли вже в 24-25 років. Тому, у нас завжди була їм заміна", – розповів Луческу для ТК Футбол.

Нагадаємо, Луческу покинув Шахтар у 2016-му, пропрацювавши у донецькому клубі 12 років.

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Теги
Шахтар Шахтар Мірча Луческу Мірча Луческу Рінат Ахметов
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