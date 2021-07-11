"Думаю, активное использование игроками технологий и соцсетей – это хорошо. Я не слишком хочу им этого запрещать. Все хорошо, ведь это развивает их воображение, некоторые знания. Им просто нужно быть осторожными, чтобы слишком не углубиться в это.

Луческу признался, что заставит его завершить карьеру тренера

Нет, у меня самого нет аккаунтов в каких-либо социальных сетях (смеется). Боюсь тратить на это слишком много времени. У меня просто есть смартфон, чтобы позвонить жене", – рассказал Луческу в интервью Blick.

Напомним, прошлым летом румын возглавил Динамо и в первый сезон принес клубу все внутренние трофеи. 29 июля Мистеру исполнится 76 лет.

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