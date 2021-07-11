"Гадаю, активне використання гравцями технологій і соцмереж – це добре. Я не надто хочу їм цього забороняти. Все добре, адже це розвиває їхню уяву, деякі знання. Їм просто потрібно бути обережними, щоб занадто не заглибитися в це.

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Ні, у мене самого немає акаунтів в жодних соціальних мережах (сміється). Боюся витрачати на це занадто багато часу. У мене просто є смартфон, щоб зателефонувати дружині", – розповів Луческу в інтерв'ю Blick.

Нагадаємо, минулого літа румун очолив Динамо і в перший сезон приніс клубу всі внутрішні трофеї. 29 липня Містеру виповниться 76 років.

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