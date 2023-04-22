Луческу прооперируют после игры с Шахтером – известно, кто теперь будет тренировать Динамо
Главный тренер Динамо Мирча Луческу вынужден ложиться под нож из-за проблем со здоровьем.
В ближайшие дни 77-летний румынский специалист будет прооперирован, утверждает журналист Игорь Бурбас. Игроки "бело-синих" узнают об этом уже после финального свистка матча против Шахтера.
Луческу может остаться в Динамо на следующий сезон – Суркис еще в январе начал поиски нового тренера
Недавно сам Мирча заявлял, что ему диагностировали коксартроз. Восстановление может быть достаточно продолжительным, поэтому не исключено, что коуча в этом сезоне на тренерской скамейке уже не будет.
По информации источника, обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Легенда киевлян только в январе вошел в тренерский штаб Луческу.
Шахтер – лакмусовая бумажка терпения Суркиса, или Луческу преследует призрак Блохина.