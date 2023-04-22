В ближайшие дни 77-летний румынский специалист будет прооперирован, утверждает журналист Игорь Бурбас. Игроки "бело-синих" узнают об этом уже после финального свистка матча против Шахтера.

Луческу может остаться в Динамо на следующий сезон – Суркис еще в январе начал поиски нового тренера

Недавно сам Мирча заявлял, что ему диагностировали коксартроз. Восстановление может быть достаточно продолжительным, поэтому не исключено, что коуча в этом сезоне на тренерской скамейке уже не будет.

По информации источника, обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Легенда киевлян только в январе вошел в тренерский штаб Луческу.

Шахтер – лакмусовая бумажка терпения Суркиса, или Луческу преследует призрак Блохина.