"В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но при отборе мяча у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились, делали ненужные касания и передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. А во втором тайме мы уже стали больше контролировать мяч и угрожать воротам.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые не присущи им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками Динамо.

Хочу ли сыграть против Шахтера в 1/8 финала? Я думаю сейчас о Динамо, давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше", – заявил Луческу в комментарии каналу "Футбол".

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу