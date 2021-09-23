Наставник Динамо Мирча Луческу показательно не стал приветствовать игроков соперника с победой над своей командой.

Накануне Динамо в матче Суперкубка Украины разгромно уступило Шахтеру со счетом 0:3. Традиционно после завершения поединка состоялась церемония нагродження.

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Победители устроили так называемый "коридор", через который должны были пройти все футболисты "бело-синих" и тренерский штаб киевлян. Однако, наставник Динамо Мирча Луческу демонстративно проигнорировал этот коридор и в отличие от своих подопечных, пошел сразу к сцене, чтобы получить свою медаль. Румынский специалист, кроме испорченного поражением Динамо настроения, остался очень недоволен поведением "горняков" на поле, что впоследствии подчеркнул на послематчевой пресс-конференции.

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