Наставник Динамо Мірча Луческу показово не став вітати гравців суперника з перемогою над своєю командою.

Напередодні Динамо у матчі Суперкубка України розгромно поступилось Шахтарю з рахунком 0:3. Традиційно після завершення поєдинку відбулась церемонія нагродження.

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Переможці влаштували так званий "коридор", через який повинні були пройти всі футболісти "біло-синіх" і тренерський штаб киян. Однак, наставник Динамо Мірча Луческу демонстративно проігнорував цей коридор і на відміну від своїх підопічних, пішов одразу до сцени, аби отримати свою медаль. Румунський фахівець, окрім зіпсутого поразкою Динамо настрою, залишився дуже невдоволений поведінкою "гірників" на полі, про що згодом наголосив на післяматчевій прес-конференції.

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