"Игра могла не состояться, потому что мы выиграли и чемпионат, и кубок страны. Мои игроки не имели необходимой мотивации. Я знал, что они не поднимутся на тот уровень мотивации, который был у соперника.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Такие игры часто играют до первого гола. В таких матчах одна большая ошибка может все решить. Наверное, сказывается отсутствие опыта наших молодых игроков. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Пришлось смелее идти в атаку, быстрые игроки Шахтера воспользовались этим и забили. Появилась нервозность. Начали играть длинными передачами, хотя я просил коротко разыгрывать, контролировать мяч.

Заслуженная победа соперника, приветствуем их. У меня с игроками был только что разговор в раздевалке. О матче, о том, что случилось. Можно было лучше контролировать игру. Нельзя так проигрывать единоборства. Мы спокойно отнеслись к этому. Проанализируем игру, ведь скоро встреча с Шахтером в чемпионате.

Год команда не проигрывала в чемпионате и кубке. Трудно держать мотивацию на высоком уровне. Расслабленность пришлась как раз на этот матч. Нужно работать дальше. Чувствовалось отсутствие Беседина, ведь в таких матчах важно, чтобы кто-то мог продавить. Это звучит как оправдание. Я не хочу оправдываться. Шахтер сегодня был сильнее.

Не понравилась агрессивная атмосфера матча, не понравились выходы на поле тренерского штаба Шахтера. Не было фэйр-плей. Это не красит чемпионат. Нам говорят, что мы давим на судей. Я такого не знаю. Наоборот – мы постоянно получаем фолы и желтые карточки. Эта ситуация после Александрии... Я считаю, что это отсутствие уважения к Динамо, к команде, к тренерам", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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