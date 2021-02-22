"Начнем с того, что мы не отправляли в Легию игроков, которых не хотим видеть в Динамо, в которых мы не верим, которые являются слабыми. Совсем нет. Игроки, которые, видимо, еще не сказали последнее слово в Динамо, перешли в Легию .

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Конечно, неизвестно, как будет развиваться эта ситуация, но я хочу прояснить: это не какая-то ненужная ссылка из Динамо. Напротив, мы надеемся, что выступления игроков в Легии нам очень помогут.

Шабанов – хороший защитник. Он участвует в построении атак, отлично играет головой, имеет большой опыт. Он сыграл много хороших матчей, например, в Лиге чемпионов против Барселоны. Я не хотел отпускать его из Динамо, но игрок очень и очень хотел перейти в Легию. Повторяю: дело не в том, что он здесь никому не нужен, но его уход в какой-то мере связан с нынешней философией Динамо, которое и на позиции Шабанова омолаживает команду.

Сейчас Динамо уделяет большое внимание продвижению игроков академии, я бы мог назвать имена тех, кто вышел из академии и долгое время входит в основную команду. А Шабанов хотел играть, играть как можно больше. Это была одной из главных причин, почему он настаивал на переходе в Легию", – сказал Луческу в интервью изданию Sportowe Fakty.

Напомним, Шабанов уже успел дебютировать за Легию – украинец вышел на второй тайм и помог своей команде разгромить Вислу 5:2.

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