"Почнемо з того, що ми не відправляли в Легію гравців, яких не хочемо бачити в Динамо, в яких ми не віримо, які є слабкими. Зовсім ні. Гравці, які, мабуть, ще не сказали останнє слово в Динамо, перейшли у Легію.

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Звичайно, невідомо, як буде розвиватися ця ситуація, але я хочу прояснити: це не якась непотрібна висилка з Динамо. Навпаки, ми сподіваємося, що виступи гравців у Легії нам дуже допоможуть.

Шабанов – хороший захисник. Він бере участь у побудові атак, чудово грає головою, має великий досвід. Він зіграв багато хороших матчів, наприклад, у Лізі чемпіонів проти Барселони. Я не хотів відпускати його з Динамо, але гравець дуже і дуже хотів перейти в Легію. Повторюю: справа не в тому, що він тут нікому не потрібен, просто його відхід певною мірою пов'язаний з нинішньою філософією Динамо, яке і на позиції Шабанова омолоджує команду.

Зараз Динамо приділяє велику увагу просуванню гравців академії, я б міг назвати імена тих, хто вийшов з академії і довгий час входить в основну команду. А Шабанов хотів грати, грати якомога більше. Це було однією з головних причин, чому він наполягав на переході в Легію", – сказав Луческу в інтерв'ю виданню Sportowe Fakty.

Нагадаємо, Шабанов вже встиг дебютувати за Легію – українець вийшов на другий тайм і допоміг своїй команді розгромити Віслу 5:2.

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