Дубль Кулача в видеообзоре матча Динамо – Дивонн – 5:0
23:28 - Читати українською
Динамо Киев победило французский Дивонн в очередной товарищеской игре команды Луческу. Смотрите видео голов и обзор мачта Динамо – Дивонн.
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч 5 июля 2021
Динамо – Дивонн – 5:0
Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаишвили, 67, Ванат, 86
Киевляне с третьей попытки таки обзавелись победой в спаррингах и швейцарских сборах. После ничьих с Базелем и Лозанной подопечные Мирчи Луческу разобрались с французскими любителями. Особого внимания заслуживает Владислав Кулач. Форвард находится на просмотре и забил первые голы в составе "бело-синих.
Динамо впервые победило этим летом – Кулач оформил разгромный дубль, 2 отмененных гола, шоу 4 игроков
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter