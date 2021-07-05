Товарищеский матч 5 июля 2021

Динамо – Дивонн – 5:0

Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаишвили, 67, Ванат, 86

Киевляне с третьей попытки таки обзавелись победой в спаррингах и швейцарских сборах. После ничьих с Базелем и Лозанной подопечные Мирчи Луческу разобрались с французскими любителями. Особого внимания заслуживает Владислав Кулач. Форвард находится на просмотре и забил первые голы в составе "бело-синих.

Динамо впервые победило этим летом – Кулач оформил разгромный дубль, 2 отмененных гола, шоу 4 игроков