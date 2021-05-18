"Я поздравил мистера Луческу с его результатами. Мы поговорили, и он предложил провести матч с Динамо на открытии стадиона в сентябре", – отметил Ангелеску в комментарии Prosport.

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Добавим, что Рапид перестраивает свою домашнюю арену Гюлешти, которая была снесена в 2019 году. Новый стадион строят на месте предыдущей арены.

Напомним, что весной этого года киевское Динамо провело товарищескую встречу с бухарестским Динамо, чтобы финансово помочь родному клубу Луческу. Киевляне уверенно разбили соперника – 3:0.

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