На 79-м году жизни скончался многолетний администратор киевского Динамо Александр Чубаров, сообщает официальный сайт клуба.

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"Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решения сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову", – отметил президент Динамо Игорь Суркис, который выразил соболезнования родным и близким Александра Федоровича.

Добавим, что Чубаров начал работу в клубе еще в 1980-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи "бело-синих".

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