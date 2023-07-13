Кендзера перешел в ПАОК при содействии Мирчи Луческу. Как стало известно "Футбол 24", наставник Динамо убедил своего сына, Развана Луческу (наставника ПАОКа) в целесообразности подписания поляка.

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Интересно, что Томаш согласился на большое уменьшение зарплаты. В Киеве Кендзера зарабатывал 850 тысяч евро в год, тогда как в Греции он будет получать от 500 до 600 тысяч вместе с вероятными бонусами.

Напомним, Томаш перебрался в Динамо из Леха в 2017 году за полтора миллиона евро. Его контракт с киевлянами действует еще год – соответственно, если защитник не подписал новое соглашение, то уйдет бесплатно. Всего в составе "бело-синих" Кендзера сыграл 198 матчей, в которых оформил 7 голов и 20 ассистов.

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