Луческу посприяв трансферу Кендзьори в Європу – поляк погодився на суттєве зменшення зарплатні
Захисник ПАОКа Томаш Кендзьора перебрався до Греції через наставника Динамо Мірчу Луческу.
Кендзьора перейшов до ПАОКа за сприяння Мірчі Луческу. Як стало відомо "Футбол 24", наставник Динамо переконав свого сина, Развана Луческу (наставника ПАОКа) в доцільності підписання поляка.
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Цікаво, що Томаш погодився на чимале зменшення зарплатні. В Києві Кендзьора заробляв 850 тисяч євро на рік, тоді як у Греції він отримуватиме від 500 до 600 тисяч разом з ймовірними бонусами.
Нагадаємо, Томаш перебрався в Динамо з Леха у 2017 році за півтора мільйона євро. Його контракт з киянами чинний ще рік – відповідно, якщо захисник не підписав нову угоду, то піде безкоштовно. Загалом у складі "біло-синіх" Кендзьора відіграв 198 матчів, у яких оформив 7 голів та 20 асистів.
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