Кендзьора перейшов до ПАОКа за сприяння Мірчі Луческу. Як стало відомо "Футбол 24", наставник Динамо переконав свого сина, Развана Луческу (наставника ПАОКа) в доцільності підписання поляка.

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Цікаво, що Томаш погодився на чимале зменшення зарплатні. В Києві Кендзьора заробляв 850 тисяч євро на рік, тоді як у Греції він отримуватиме від 500 до 600 тисяч разом з ймовірними бонусами.

Нагадаємо, Томаш перебрався в Динамо з Леха у 2017 році за півтора мільйона євро. Його контракт з киянами чинний ще рік – відповідно, якщо захисник не підписав нову угоду, то піде безкоштовно. Загалом у складі "біло-синіх" Кендзьора відіграв 198 матчів, у яких оформив 7 голів та 20 асистів.

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