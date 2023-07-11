Киевский клуб официально подтвердил новую аренду 29-летнего защитника в ПАОК. Ссуда рассчитана на весь следующий сезон.

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Кендзера уже выступал в одной команде с Тайсоном и тренером Разваном Луческу. За вторую половину сезона поляк провел 10 матчей, отличился одним голом. Интересно, что раньше ПАОК отказывался продолжать сотрудничество с Кендзерой, а сам футболист якобы был ошеломлен поступком российского президента клуба Ивана Саввиди, нарушившего предварительные договоренности.

Томаш перебрался в Динамо из Леха в 2017 году за полтора миллиона евро. Его контракт с киевлянами действует еще год – соответственно, если защитник не подписал новое соглашение, то уйдет бесплатно. Всего в составе "бело-синих" Кендзера отыграл 198 матчей, в которых оформил 7 голов и 20 ассистов.

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