"То, что в Динамо много молодежи, – очень хорошо. Их можно объединить между собой. Если, конечно, у тебя есть такая способность – искусство работать с молодежью. Опытные игроки после 30 лет уже имеют свои идеи и привычки. Только очень умные могут измениться и сломать свою предвзятость, чтобы сделать так, как нужно.

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Идея работать с молодыми футболистами мне очень понравилась. Люди, которые хотят чего-то добиться, голодны до побед, результатов и трофеев. Когда я их встретил, меня удивил один момент. Они съедали меня глазами. Эти игроки впитывали все, что я им говорил. Это меня вдохновляло. Я видел, чего они хотят, и понял, что с такими футболистами мы можем расти и достигать хороших результатов.

С первого дня я сказал им, что мне не нужны их ноги. Если они в Динамо, то с этим у них все в порядке. Мне были нужны их головы и ум. Тренировки – это только часть роста игроков. Самая важная и трудная работа – это теория. Мы много говорили с игроками о жизни, воспитании, отношении, дисциплине, уважении между собой и между людьми. О селекции мы практически не говорим. Потому что ее не было. Если тренер ничего не может сделать с имеющейся группой футболистов, то о какой селекции может идти речь?

Я занимался тем, что тренировал и воспитывал их. Мне повезло это сделать в том плане, что я встретил хороших исполнителей, которые умели слушать и учиться. Они росли от матча к матчу, от тренировки к тренировке. Никаких проблем в коллективе не было. Везде, где я был, у меня не было проблем с контактами с игроками. Я вхожу в их положение, чтобы знать о них все. Должен быть на одной волне с ними, чтобы знать об их проблемах. Мы создали очень хороший коллектив, который может жертвовать собой для достижения нужного результата, которого все хотели", – заявил Луческу в интервью Football Hub.

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