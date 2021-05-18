Луческу просто объяснил, почему Супряга не закрепился в основе Динамо
Главный тренер Динамо Мирча Луческу озвучил причины, по которым Владислав Супряга не сумел стать важным элементом нынешнего коллектива.
"К сожалению, Супряга не сделал то, чего мы хотели. Кроме организации игры в обороне, нам нужно было забивать мячи, а Цыганков и Буяльский были травмированы. Ответственность упала на Супрягу, который не выдержал этой нагрузки.
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Он имел время на поле, но не делал то, что сейчас делает, например, Беседин. Он не помогал нам так, как нужно в атаке. У него есть скорость и хорошая игра ногами, но нет агрессивности. Он легко теряет мяч и уступает в борьбе. В итоге он проиграл борьбу Беседину. Конечно, если бы команда была в середине таблицы, то Влад играл бы чаще. Ему нужно больше времени на поле", – отметил Луческу в интервью Football Hub.
К слову, Владислав начинал сезон главным форвардом, но со временем потерял место в основе "бело-синих". В кампании 2020/21 форвард провел на поле в среднем 50 минут в 31 поединке. Супряга забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
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