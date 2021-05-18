"К сожалению, Супряга не сделал то, чего мы хотели. Кроме организации игры в обороне, нам нужно было забивать мячи, а Цыганков и Буяльский были травмированы. Ответственность упала на Супрягу, который не выдержал этой нагрузки.

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Он имел время на поле, но не делал то, что сейчас делает, например, Беседин. Он не помогал нам так, как нужно в атаке. У него есть скорость и хорошая игра ногами, но нет агрессивности. Он легко теряет мяч и уступает в борьбе. В итоге он проиграл борьбу Беседину. Конечно, если бы команда была в середине таблицы, то Влад играл бы чаще. Ему нужно больше времени на поле", – отметил Луческу в интервью Football Hub.

К слову, Владислав начинал сезон главным форвардом, но со временем потерял место в основе "бело-синих". В кампании 2020/21 форвард провел на поле в среднем 50 минут в 31 поединке. Супряга забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

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