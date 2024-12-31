Бывший наставник Динамо в свои 78 лет все еще получает предложения о продолжении карьеры.

Румынский Корвинул, после банкротства возобновивший выступления в профессиональном футболе, пригласил Мирчу Луческу работать в клубе. Именно в Корвинуле знаменитый наставник начал тренерскую деятельность в 1979 году.

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Президент клуба из Хунедоары Дан Колеснюк хочет видеть Луческу в любой должности – если не главным тренером, то хотя бы консультантом.

"Да, мы пригласили господина Луческу в наш клуб. Решение за ним. Мы будем рады, даже если он решит прийти в Корвинул даже в статусе консультанта", – цитирует Колеснюка GSP.

По информации источника, мэр города Хунедоара также поддерживает приглашение Мирчи Луческу, находящегося без работы после ухода из Динамо в ноябре 2023 года.

Корвинул является одним из лидеров второго дивизиона Румынии, в котором проводит дебютный сезон после возрождения клуба и повышения в классе. Команда после 15 туров набрала 31 очко и занимает вторую позицию турнирной таблицы.

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