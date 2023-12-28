Румынский специалист Мирча Луческу отказался возглавлять Бешикташ, сообщает Turkiye Gazetesi.

Луческу "расчистили" путь в Бешикташ – турецкий гранд уволил третьего тренера за 2,5 месяца

По информации источника, 78-летний наставник не хочет принимать команду во время сезона. Боссы Бешикташа планируют сделать Луческу еще одно предложение, чтобы убедить его возглавить команду – президент стамбульцев считает Мирчу лучшим кандидатом, ведь тот хорошо знает Бешикташ и турецкий футбол.

Напомним, по замыслу "черных орлов" Луческу должен был подписать контракт на 1,5 года, а его ассистентом был бы Мирослава Клозе. Чемпион мира за определенный период должен был набраться у экс-тренера Динамо опыта, а затем начать самостоятельную деятельность. Луческу же в 80 лет с уважением отправили бы на пенсию.

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