Луческу в Бешикташ: экс-тренер Динамо дал окончательный ответ турецкому гранду
Стамбульский клуб снова не смог убедить Мирчу Луческу, однако не собирается опускать руки.
Румынский специалист Мирча Луческу отказался возглавлять Бешикташ, сообщает Turkiye Gazetesi.
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По информации источника, 78-летний наставник не хочет принимать команду во время сезона. Боссы Бешикташа планируют сделать Луческу еще одно предложение, чтобы убедить его возглавить команду – президент стамбульцев считает Мирчу лучшим кандидатом, ведь тот хорошо знает Бешикташ и турецкий футбол.
Напомним, по замыслу "черных орлов" Луческу должен был подписать контракт на 1,5 года, а его ассистентом был бы Мирослава Клозе. Чемпион мира за определенный период должен был набраться у экс-тренера Динамо опыта, а затем начать самостоятельную деятельность. Луческу же в 80 лет с уважением отправили бы на пенсию.
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