Колишній наставник Динамо у свої 78 років все ще отримує пропозиції щодо продовження кар'єри.

Румунський Корвінул, який після банкрутства відновив виступи у професіональному футболі, запросив Мірчу Луческу працювати в клубі. Саме в Корвінулі знаменитий наставник розпочав тренерську діяльність у 1979 році.

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Президент клубу з Хунедоари Дан Колеснюк хоче бачити Луческу на будь-якій посаді – якщо не головним тренером, то хоча б консультантом.

"Так, ми запросили пана Луческу в наш клуб. Рішення за ним. Ми будемо раді, навіть якщо він вирішить прийти в Корвінул бодай у статусі консультанта", – цитує Колеснюка GSP.

За інформацією джерела, мер міста Хунедоара також підтримує запрошення Мірчі Луческу, який перебуває без роботи після відходу з Динамо у листопаді 2023-го.

До слова, Корвінул є одним із лідерів другого дивізіону Румунії, в якому проводить дебютний сезон після відродження клубу та підвищення у класі. Команда після 15 турів набрала 31 очко і посідає другу позицію турнірної таблиці.

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