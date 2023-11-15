Университатя Клуж имеет серьезный интерес к 78-летнему ветерану тренерского цеха, утверждает Foaia Transilvană.

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В скором времени клуб может оказаться в руках турецких инвесторов во главе с Серханом Читенсаей. Это бывший вице-президент Бешикташа, который желал видеть Луческу еще в турецком гранде. Если группа Читенсаи доведет приобретение Университати до конца, то одним из первых шагов будет приглашение именитого тренера. Луческу – приоритетная фамилия в списке.

Добавим, что Университа Клуж может похвастаться единственным трофеем в своей истории – Кубок Румынии далекого 1965 года. Сейчас "студенты" болтаются внутри таблицы и явно отстают от титулованных соседей из Клужа, за который выступает Евгений Коноплянка.

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