Мірча Луческу навіть після слабких результатів з Динамо користується величезним попитом на батьківщині.

Універсітатя Клуж має серйозний інтерес до 78-річного ветерана тренерського цеху, стверджує Foaia Transilvană.

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Незабаром клуб може опинитися в руках турецьких інвесторів на чолі зі Серханом Чітенсаєю. Це колишній віце-президент Бешикташа, який хотів бачити Луческу ще в турецькому гранді. Якщо група Чітенсаї доведе придбання Універсітаті до кінця, то одним з перших кроків буде запрошення іменитого тренера. Луческу – пріоритетне прізвище в списку.

Додамо, що Універсітатя Клуж може похизуватися єдиним трофеєм у своїй історії – Кубок Румунії далекого 1965 року. Зараз "студенти" бовтаються в середині таблиці і явно відстають від титулованих сусідів з Клужа, за який виступає Євген Коноплянка.

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