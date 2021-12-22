Как известно, левый защитник Динамо и сборной Украины близок к переезду в АПЛ. Ранее Мирча Луческу заявил, что один из его подопечных станет игроком Эвертона, но теперь признался румынским СМИ, что имел в виду именно Миколенко. Сторонам осталось только официально объявить о трансфере.

Миколенко согласовал трансфер в Эвертон, осталось только объявить о переходе, – Романо

"Рад, что молодой игрок из Динамо сейчас переходит в Эвертон. Я имею в виду Миколенко. На его место придет другой 18-19-летний футболист. Другим нашим защитникам тоже 19-20 лет. Поэтому мы продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им нужно работать гораздо усерднее, чем опытным игрокам", – цитирует Луческу GSP.ro.

Ожидается, что киевляне получат за трансфер Виталия Миколенко более 20 млн евро.

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