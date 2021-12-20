"Эвертон все согласовал для подписания Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр и все, что осталось сейчас – объявить о переходе. Это завершенное соглашение", – приводит слова Романо Goodison News со ссылкой на канал журналиста на Twitch.

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Отмечалось, что Эвертон заплатит Динамо 21 млн евро за Виталия, а сумма может возрасти вплоть до 23 млн с учетом отдельных прописанных бонусов. Игрок подпишет контракт сроком на 5 лет и прошел медосмотр.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами.

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