Киевский гранд предложил 7 млн евро за боснийского нападающего Эльвира Кольича из Университати Крайовы, утверждает Fanatik.

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Румынский клуб требует за своего бомбардира большую сумму – 10 млн евро. Ожидается, что Динамо сможет увеличить ставку после выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Если это произойдет, то Кольич станет самым дорогой продажей в истории Университати Крайовы, побив рекорд Александру Митрице (8 млн от Нью-Йорк Сити). Источник добавляет, что Луческу хотел подписать боснийца еще в питерский Зенит, но тогда Эльвир получил тяжелую травму.

К слову, Кольич забил 6 мячей в 5 матчах текущего чемпионата Румынии и возглавляет гонку бомбардиров. Также в активе 25-летнего нападающего четыре матча за сборную Боснии и Герцеговины, но без голов.

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