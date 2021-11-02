"Динамо надо переключиться на игру в Лиге чемпионов. После более простых матчей на внутренней арене трудно включаться в подготовку к поединку с таким соперником, как Барселона, в группе, которую с полным правом можно назвать группой смерти. Однако в футболе нет ничего невозможного. Поэтому придется все-таки перестроиться на другие скорости, тактику, технику, многое будет зависеть от психологии.

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Каталонская команда сильно изменилась после ухода Месси. Хотя, помнится, у Барселоны были такие поединки, на которые она приезжала без многих основных футболистов, но свое брала. Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против Динамо. Относительно отсутствия Агуэро, думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был в лазарете, сыграл мало и на него в Барселоне сейчас ставку не делают. А вот Пике – серьезная потеря каталонцев. Посмотрим, как тренер Барселоны закроет эту брешь.

Как сыграть с каталонцами, чтобы добыть позитивный результат? Тренерские идеи на поле исполняют футболисты. Поэтому говорить игрокам можно все что угодно, но это еще нужно реализовать. Придется отталкиваться от того, что Динамо нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с Барселоной в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке "бело-синих". Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выиграешь! Трудно угадать результат, но считаю, что эта Барселона по зубам Динамо. Я хотел бы сейчас заснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не сделаешь", – сказал Буряк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 22:00. Предыдущая встреча между Барселоной и Динамо завершилась минимальной победой каталонцев на Камп Ноу (1:0).

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