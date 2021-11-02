Луческу підписав вирок нападникам Динамо, поставивши у приклад Гармаша
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу пояснив, чому віддає перевагу Денису Гармашу на вістрі атак київського клубу попри велику кількість форвардів у команді.
"Гармаш – це гравець, який виходить та робить різницю. Він забиває голи, він показує приклад професіоналізму та відданості клубу, демонструє, як треба битися за Динамо.
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Він просто корисніший, ніж решта нападників! Він виходить, допомагає команді і забиває голи. Решті форвардів, мабуть, потрібно ще більше часу провести з командою, щоб адаптуватися до стилю гри", – сказав Луческу у коментарі SportArena.
Нагадаємо, у поточному сезоні Гармаш провів за Динамо 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.