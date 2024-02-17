У п'ятницю, 16 лютого, Мірча Луческу побував на базі бухарестського Динамо, яке бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні Румунії. Як зізнався наставник у розмові з гравцями і тренерами, нещодавно він їздив до Туреччини, де відвідав розташування київського Динамо. Про це повідомляє GSP.

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За даними джерела, Луческу приїхав до Анталії на запрошення "біло-синіх". У таборі Динамо хотіли дізнатися думку колишнього тренера про кількох українських футболістів. Візит наставника на збори київської команди тривав три дні.

Нагадаємо, Луческу очолював Динамо з 2020-го по листопад 2023-го. У пресі неодноразово з'являлася інформація про можливе повернення 78-річного наставника до тренерської роботи, однак Мірча все ще не обрав клуб, де продовжить кар'єру.

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