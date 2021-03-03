Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков не смог завершить поединок 1/4 финала Кубка Украины против Ковалевского Колоса.

Вингер был заменен на 22-й минуте матча против Колоса из-за повреждения.

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Цыганков в неигровом эпизоде схватился за заднюю поверхность бедра и захромал. Очевидно, у лидера "бело-синих" мышечная травма. Его заменил Жерсон Родригес. Относительно серьезности травмы Цыганкова пока информации нет.

Отметим, что уже в следующий четверг, 11 марта, Динамо примет испанский Вильярреал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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