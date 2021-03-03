Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча
В рамках 1/4 финала Кубка Украины киевское Динамо обыграло ковалевский Колос в серии пенальти. Вашему вниманию видео самых интересных моментов поединка и послематчевой серии.
Небольшое количество моментов на протяжении всего основного времени сразу подталкивало к мысли, что экстра-таймом дело не закончится. И действительно, в дополнительные 30 минут команды так и не сумели хотя бы открыть счет.
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Зато в лотерее 11-метровых начались настоящие качели. Сначала промах Леднева подарил надежду Колоса, но Денис Бойко парировал удар Задои. Вратарь Колоса Волынец ответил сэйвом после выстрела Караваева, но опытный голкипер киевлян справился с потенциально финальным пенальти в исполнении Гавриша. А уже после шестых попыток серия завершилась: Андриевский был точным, а Ильин пробил над воротами.
Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины