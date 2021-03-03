Небольшое количество моментов на протяжении всего основного времени сразу подталкивало к мысли, что экстра-таймом дело не закончится. И действительно, в дополнительные 30 минут команды так и не сумели хотя бы открыть счет.

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Зато в лотерее 11-метровых начались настоящие качели. Сначала промах Леднева подарил надежду Колоса, но Денис Бойко парировал удар Задои. Вратарь Колоса Волынец ответил сэйвом после выстрела Караваева, но опытный голкипер киевлян справился с потенциально финальным пенальти в исполнении Гавриша. А уже после шестых попыток серия завершилась: Андриевский был точным, а Ильин пробил над воротами.

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