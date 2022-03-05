"Я думаю, что каждый, кто имеет возможность помочь – поможет. Я ничего особенного не делал. Украинцы очень благодарны за помощь, полученную от румын.

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Я очень устал, у меня было много работы, и мои мысли вместе с оставшимися на базе игроками. Они стараются держаться вместе. Нам удалось вывести жен и детей игроков, а они остались на базе, в 30 километрах от Киева.

Увидим, что будет дальше, я надеюсь, что когда-нибудь все закончится. Я находился вне Киева. Пока я был там, ничего не произошло", – цитирует Луческу Prosport.

Напомним, румынский специалист уехал из Украины еще 25 февраля – на свою родину Луческу въехал через Молдову. Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты Эмиль Карас и Огнен Вукоевич, а также агент Аркадий Запорожну. Впоследствии Мирча помог уехать Сергею Сидорчуку и его семье (капитану Динамо удалось покинуть Украину из-за многодетности – его жена беременна в четвертый раз).

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